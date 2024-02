Hamas pede ajuda à comunidade internacional para criação de Estado palestiniano

O Hamas reagiu este domingo à recusa do Governo israelita em apoiar uma proposta internacional que culmine na criação de um Estado Palestiniano, e pediu à comunidade internacional para trabalhar pela autodeterminação do seu povo.

Horas antes desta declaração, Israel tinha voltado a recusar reconhecer um Estado palestiniano, rejeitando um plano apresentado pelos Estados Unidos e por vários países árabes, no quadro de um cessar-fogo em Gaza.

Para o movimento islamita Hamas, essa atitude de Israel "constitui um desafio ao sistema internacional e é um exemplo do comportamento da entidade sionista, que foge às leis e resoluções internacionais e nega o direito do povo palestiniano à autodeterminação e à construção do seu Estado independente, com Jerusalém como capital".