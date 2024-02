Zelensky vai assinar acordos de segurança com Alemanha e França

A Alemanha e a França vão assinar acordos bilaterais de segurança com a Ucrânia, esta sexta-feira, durante a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Berlim e Paris.

Quando passam dois anos sobre a invasão russa da Ucrânia, ocorrida a 24 de fevereiro de 2022, Zelensky tem encontro marcado com o chanceler alemão, Olaf Scholz, ao final da manhã, indica a chancelaria, em comunicado.

“No âmbito destas conversações, será assinado um acordo bilateral sobre garantias de segurança e apoio a longo prazo”, indicam as autoridades de Berlim.

Depois da assinatura do acordo, está prevista uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler Olaf Scholz, antes de uma reunião com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.