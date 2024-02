Quatro doentes de cuidados intensivos morreram em Gaza por falta de oxigénio

Quatro pacientes que estavam internados nos cuidados intensivos do principal hospital do sul de Gaza morreram por falta de oxigénio, anunciaram as autoridades de saúde locais, que denunciaram o caos provocado pelo ataque israelita àquela unidade.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o hospital estava a ser revistado por tropas israelitas que disseram acreditar que os restos mortais dos reféns sequestrados pelo Hamas possam estar ali localizados.