Israel reivindica prisão de "mais de 20 terroristas" de ataque do Hamas

Israel disse esta sexta-feira ter detido "mais de 20 terroristas que participaram" nos ataques do Hamas a 07 de outubro, entre "dezenas de suspeitos" interrogados no hospital Nasser de Khan Yunis, em Gaza.

O governo israelita acrescentou ter encontrado nas imediações do hospital, situado no sul da Faixa de Gaza, "restos de morteiros, granadas e outras armas pertencentes" ao Hamas.

Entretanto, o Ministério da Saúde do enclave palestiniano disse esta sexta-feira que a atual incursão do exército israelita no hospital Nasser, o mais importante do sul da Faixa de Gaza, provocou um corte total de energia.

Os cortes no abastecimento elétrico provocaram a a morte de "pelo menos quatro pacientes que se encontravam na unidade de cuidados intensivos" e ameaça a vida de outros, incluindo três bebés, acrescentou o ministério controlado pelo Hamas.