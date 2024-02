Conservadores britânicos perdem mais dois lugares no parlamento

O Partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, sofreu duas novas derrotas ao perder dois lugares no parlamento para o Partido Trabalhista, da oposição, em eleições parciais realizadas na quinta-feira.

Dan Egan ganhou o assento na Câmara dos Comuns pelo círculo eleitoral de Kingswood, no sudoeste de Inglaterra, e Gen Kitchen ganhou em Wellingborough, no centro do país, derrubando as grandes margens que os conservadores tinham obtido nas últimas eleições legislativas, em 2019.