Conferência Internacional de Segurança de Munique começa esta sexta-feira

Mais de 50 chefes de Estado e de Governo e várias dezenas de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, incluindo de Portugal, marcam presença na 60.ª edição da Conferência Internacional de Segurança de Munique, que começa esta sexta-feira.

O evento na capital da Baviera, que decorre até domingo, tem como tema principal "Paz através do diálogo", com as atenções focadas nos principais conflitos em curso no mundo.

"Penso que concordarão comigo que, esta sexta-feira, este ano, temos crises, conflitos e desafios como raramente, ou nunca, tivemos nos últimos 60 anos", afirmou o organizador da conferência, Christoph Heusgen, dias antes do arranque do evento.

Para hoje, primeiro dia dos trabalhos, os debates e intervenções previstas estão centradas nos desafios de segurança global, incluindo o futuro da governação global e do multilateralismo, a resiliência democrática, a segurança climática, a segurança nuclear, as migrações e o futuro da Inteligência Artificial.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a vice-Presidente dos Estados Unidos e o chefe da diplomacia norte-americana Kamala Harris e Antony Blinken, respetivamente, o chanceler alemão, Olaf Scholz, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, são alguns dos nomes que estarão em Munique.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, também consta na lista de presenças do evento e que terá, à margem da conferência, um "conjunto alargado de reuniões bilaterais com homólogos de todo o mundo", segundo nota oficial da diplomacia portuguesa.