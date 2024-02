Blinken visita Brasil para encontro com Lula da Silva e reunião do G20

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará na próxima semana o Brasil, onde se reunirá com o Presidente brasileiro e participará na reunião dos chefes da diplomacia do G20, foi esta sexta-feira anunciado.

A informação foi confirmada pelo Governo norte-americano através de um comunicado assinado pelo porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

No comunicado explicou-se que a viagem do secretário de Estado norte-americano terá início no dia 20 de fevereiro em Brasília, onde Blinken se reunirá o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, "para discutir questões bilaterais e globais".

O comunicado informou que o secretário enfatizará o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20 e participará na Reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo, que reúne as 20 maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro.

O objetivo é envolver os líderes mundiais em iniciativas para "aumentar a paz e a estabilidade, promover a inclusão social, reduzir a desigualdade, acabar com a fome, combater a crise climática, promover a transição para a energia limpa e o desenvolvimento sustentável e tornar a governação global mais eficaz".

Na reunião do G20 participam ainda como convidados os chefes da diplomacia de Portugal e de Angola, João Gomes Cravinho e Téte António, respetivamente, e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa.

Blinken também celebrará a "parceria EUA-Brasil sobre os direitos dos trabalhadores, a cooperação na transição para a energia limpa e as comemorações do bicentenário da diplomacia relações", apontou-se no texto emitido pelo Governo norte-americano.

Após a viagem ao Brasil, Blinken seguirá para a Argentina, onde se reunirá com o Presidente argentino, Javier Milei, "para discutir questões bilaterais e globais", incluindo o "crescimento económico sustentável", o "compromisso compartilhado com os direitos humanos e a governação democrática, questões críticas de minerais e melhoria do comércio e investimento que beneficie ambos os países.