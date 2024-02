Biden responsabiliza "Putin e os seus capangas" pela morte de Navalny

“Putin é responsável pela morte de Alexei Navalny ”. Foi desta forma que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , reagiu à morte do dissidente russo, esta sexta-feira, numa prisão na Sibéria.

Joe Biden elogiou a coragem de Alexei Navalny na luta contra o regime “corrupto” e “violento” do Presidente russo, Vladimir Putin, e admite novas medidas para sancionar a Rússia.

Os aliados da NATO devem estar em “grande unidade”, apesar dos esforços “desesperados” de Putin para eliminar a oposição, declarou.

O Presidente norte-americano apelou à Câmara dos Representantes dos EUA para aprovar o pacote de ajuda à Ucrânia. “Está na altura de se chegarem à frente, em vez de tirarem duas semanas de férias. No que estão a pensar. Isto é bizarro”, afirmou.

Ocidente aponta o dedo a Putin

O secretário-geral da NATO recorda que o Kremlin tem usado "uma opressão brutal contra a oposição" por muitos anos. Jens Stoltenberg espera que a Rússia "apure todos os factos e responda a todas as dúvidas" sobre a morte de Alexei Navalny.



O presidente do Conselho Europeu diz que a Rússia "é a única responsável" pela morte do líder da oposição. Na sua página no X (antigo Twitter), Charles Michel diz que Navalny fez "o maior sacrífício" pelos valores da Democracia e da Liberdade.