Aumento de casos de sarampo na Europa exige elevada cobertura vacinal

Os casos de sarampo devem continuar a aumentar nos próximos meses em países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE) devido à insuficiente cobertura vacinal, indica um relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) divulgado esta sexta-feira.

Na análise "Sarampo em ascensão na UE/EEE: Considerações para a resposta de saúde pública" refere-se que, além da insuficiente vacinação contra a doença, o aumento dever-se-á à "elevada probabilidade de importação de áreas com elevada circulação" do vírus e "ao facto de os próximos meses representarem o pico sazonal" do mesmo, segundo um comunicado do ECDC.