Reino Unido entra em recessão pior do que estimada

A economia do Reino Unido entrou, oficialmente, em recessão e os dados foram mesmo mais negativos do que as projeções do Governo.

Entre outubro e dezembro o Reino Unido retrocedeu mais 0.3%, segundo o orgão britânico de estatística. A estimativa inicial apontava apenas para 0.1% de decréscimo na economia.

Os economistas locais esperam, no entanto, que esta recessão seja curta e permita que o Banco de Inglaterra reduza as taxas de juro.

Segundo a "Sky News", esta recessão deve-se à redução do poder de compra dos britânicos, Habitação e Energia caras e a fenómenos climáticos desfavoráveis, que levaram a várias situações de alerta e a danos nas infraestruturas do país.

Em dezembro, mês de grandes gastos comerciais, os dados indicam que o consumo no Reino Unido caiu ao nível do confinamento de janeiro de 2021, devido à pandemia da Covid-19.

O líder da oposição, Keir Starmer, acusa o Governo britânico de "falhar na mudança de página de 14 anos de declínio económico".

"É altura de mudança. O Partido Trabalhista fará acontecer", referiu, no X (antigo Twitter).