Putin diz que prefere reeleição de Biden. "É mais experiente, mais previsível" do que Trump

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, disse na quarta-feira que preferia ver o Presidente dos EUA, Joe Biden, ganhar um segundo mandato, considerando-o mais experiente do que Donald Trump.

Durante uma entrevista à televisão estatal russa, Putin assegurou que iria trabalhar com quem os EUA elegessem como presidente, mas disse de forma inequívoca que preferia que Biden ganhasse, porque seria uma melhor escolha do ponto de vista russo.

"Biden é mais experiente, mais previsível. É um político da velha escola. Mas trabalharemos com quem o povo americano escolher", adiantou.

Inquirido sobre as questões da saúde de Biden, Putin respondeu: "Não sou médico e não considero apropriado comentar esse assunto".

O presidente russo salientou que as questões sobre a saúde de Biden aparecem "quando a campanha eleitoral está a ganhar velocidade nos EUA e a enveredar por um caminho agressivo".

Acrescentou que as alegações sobre os problemas de saúde de Biden também estavam em circulação quando se encontraram na Suíça, em junho de 2021, mas que testemunhou o contrário e viu o líder norte-americano em boa forma.

Já sobre as políticas do governo dos EUA, Putin disse que as considera erradas.

As relações entre a Federação Russa e o Ocidente estão no nível mais baixo desde o fim da Guerra Fria, depois de Putin manar invadir a Ucrânia, há quase dois anos, em 24 de Fevereiro de 2022.

"Acredito que a posição da atual administração está errada e disse isso ao presidente Biden", acrescentou Putin.