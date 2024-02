Exército israelita admite "assassinatos seletivos" em Gaza

O Exército israelita confirmou esta quinta-feira ter realizado uma série de "assassinatos seletivos" de membros do movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza no âmbito da invasão desencadeada após os atentados de 07 de outubro do ano passado.

De acordo com o Exército, "durante os últimos dias" foram "planeados e executados" vários "assassinatos seletivos" em Gaza especificando que, na quarta-feira, foram "eliminados cerca de 15 terroristas do Hamas", incluindo um membro da ala de segurança do grupo e "terroristas que participaram nos ataques de 07 de outubro".