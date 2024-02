Câmara dos Representantes dos EUA sem "pressa" para aprovar ajuda à Ucrânia

O líder republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou esta quinta-feira que a instituição não se sente "apressada" para aprovar o pacote de ajuda externa superior a 95 mil milhões de dólares, maioritariamente destinado à Ucrânia.

Johnson fez as declarações numa reunião de republicanos da Câmara que estão em grande parte alinhados com o antigo presidente e principal candidato do partido às eleições de novembro, Donald Trump, na oposição ao apoio aprovado pelo Senado para a luta da Ucrânia contra a invasão russa.