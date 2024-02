Tiroteio em desfile dos vencedores da Super Bowl faz um morto

Uma pessoa morreu e pelo menos 15 ficaram feridas num tiroteio em Kansas City, no estado do Missouri, esta quarta-feira, durante o desfile dos vencedores da Super Bowl, os Kansas City Chiefs. De acordo com a comunicação social norte-americana, duas pessoas foram detidas.

A informação foi inicialmente avançada pela polícia local, que anunciou na rede social X (antigo Twitter) que tinha sido disparados tiros em torno da Union Station e a urgir todos a "abandonar a área". De acordo com a CNN internacional, 10 pessoas ficaram feridas.

A polícia de Kansas City anunciou ainda a detenção de duas pessoas que estavam armadas. Ainda não há informação sobre o estado das vítimas, que estão a ser tratadas no local.