Trump assegura que reforçou a NATO durante a sua Presidência

Donald Trump garante que fortaleceu a NATO enquanto foi Presidente dos EUA. É a resposta às críticas de que foi alvo depois de, no passado fim de semana, ter admitido que poderá incentivar a Rússia a invadir países que não cumpram com a contribuição de 2% do PIB para o orçamento da Aliança.

Numa publicação na sua rede Truth Social, o candidato republicano lembra que, quando era Presidente, o dinheiro só começou a entrar quando os EUA ameaçaram os aliados incumpridores que poderiam deixar de contar com a proteção norte-americana.

Já sobre a Ucrânia, Trump critica as verbas libertadas pelos Estados Unidos, em comparação com os parceiros da NATO.

O republicano lembra que o apoio de Washington supera a ajuda dos países da Aliança Atlântica em quase 100 mil milhões de dólares.

Enquanto isso, a câmara baixa do Congresso norte-americano rejeitou o texto negociado pelo Senado que prevê novos fundos para a Ucrânia.

O pacote de 95 mil milhões de dólares cerca de 88 mil milhões de euros é objeto de um braço de ferro entre os republicanos e a administração democrata do Presidente Joe Biden.

Em troca da ajuda a Kiev, os republicanos exigem o endurecimento da política de migração.