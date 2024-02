Ministro da Habitação israelita ordena expropriação da UNRWA em Jerusalém leste

O ministro da Habitação de Israel ordenou esta segunda-feira ao diretor-geral da Autoridade das Terras de Israel (ILA) a expropriação dos terrenos ocupados em Jerusalém leste pelo gabinete da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA).

Numa carta dirigida ao diretor-geral Yaakov Quint, o ministro Yitzhak Goldknopf, um rabino e dirigente do partido ultraortodoxo Agoudat Israel, exige-lhe que termine "imediatamente" com todos os acordos firmados entre a ILA e a UNRWA com o objetivo de desalojar a agência de todos os territórios "arrendados ao Estado", indicou o diário The Times of Israel.

Desta forma, a medida exigida por Goldknopf abrange os gabinetes da ONU em Maalot Dafna e Kafr Aqab, situada em Jerusalém leste, anexada por Israel desde 1967 mas considerado, a par da Cisjordânia ocupada, território palestiniano em termos de Direito internacional.

Goldknopf considerou que a UNRWA "atuou ao serviço" do Movimento de Resistência Palestiniana (Hamas) "e inclusive participou no brutal massacre de 07 de outubro".