Irão garante "sucesso" em lançamento de míssil por um dos seus navios

O comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, Hosein Salami, divulgou esta segunda-feira o "sucesso" do lançamento de teste de um míssil balístico de longo alcance a partir de um dos navios da Marinha iraniana.

"Um míssil balístico de longo alcance foi lançado com sucesso a partir de um navio militar da Marinha da Guarda Revolucionária, em colaboração com a Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária e a Marinha da Guarda Revolucionária", afirmou Salami em declarações recolhidas pela agência de notícias iraniana Mehr.

O responsável do corpo militar e ideológico de elite das Forças Armadas iranianas destacou o que denominou de "novo marco que aumenta o âmbito da influência e do poder naval na medida desejada" porque os navios iraniano oceânicos "podem chegar a qualquer parte do mundo".

O Irão utilizou recentemente mísseis para atacar posições "terroristas" na Síria e um centro de espionagem israelita na região do Curdistão no Iraque.