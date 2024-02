Guterres alerta para colapso na ordem pública em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou esta terça-feira para o "colapso na ordem pública" em Gaza devido à deterioração das condições de segurança para a entrega de ajuda humanitária no enclave.

Desde o ataque do grupo islamita Hamas a Israel, em 07 de outubro, que Guterres tenta falar com o primeiro-ministro israelita, mas sempre sem sucesso, uma vez que Benjamim Netanyahu se recusa a atender as chamadas do secretário-geral.

Questionado hoje pelos jornalistas sobre qual seria a sua mensagem para Netanyahu caso conseguisse falar com o primeiro-ministro israelita na iminência de um ataque a Rafah, Guterres remeteu para a sua "particular preocupação com a deterioração das condições e da segurança para a entrega de ajuda humanitária em Gaza".

"Há um colapso na ordem pública. Ao mesmo tempo, temos restrições impostas por Israel que não melhoram e limitam a distribuição humanitária. Por outro lado, os mecanismos de resolução de conflitos para proteger a prestação de ajuda humanitária em relação às operações humanitárias não são eficazes", avaliou, em declarações à imprensa em Nova Iorque.