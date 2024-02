Centenas de agricultores contestam na Bulgária acordo entre Governo e setor

Centenas de agricultores manifestaram-se esta terça-feira no centro de Sofia, bloqueando o trânsito, insatisfeitos com o acordo alcançado entre o Governo búlgaro e representantes do setor para compensar perdas devido à guerra na Ucrânia.

O novo protesto surge um dia depois de o Governo e as associações agrícolas terem anunciado a assinatura de um acordo sobre a questão, que aparentemente não satisfez todos os agricultores, noticiou a rádio pública BNR, citada pela agência de notícias EFE.

A assinatura do documento foi anunciada na segunda-feira à noite pelo primeiro-ministro, Nikolay Denkov, e por representantes da Câmara Agrícola Búlgara, da Associação Nacional de Produtores de Cereais e da Associação Nacional de Criadores de Ovinos e Caprinos.

Os agricultores, que se encontravam em protesto há vários dias, bloquearam as principais estradas do país balcânico com máquinas pesadas durante duas horas por dia.

Segundo o acordo alcançado, as explorações vão receber a chamada "ajuda ucraniana" de forma gradual e em duas fases, entre 2,5 e 10 euros por hectare, consoante a dimensão das explorações, com um máximo de 25.500 euros por empresa.