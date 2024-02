Bolsonaro convoca manifestação para defesa de "todas as acusações"

O encontro está marcado para as 15h00 locais (12h00 em Lisboa) no último domingo de fevereiro.

Bolsonaro sinaliza ainda no vídeo o desejo de uma demonstração dos seus apoiantes. "Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser", termina.



Na última semana, a Polícia Federal levou a cabo a operação "Tempus Veritatis", que atingiu o núcleo duro do bolsonarismo, acusado de planear o golpe contra a democracia e as eleições de 2022.

Na sequência da mesma operação, Bolsonaro foi obrigado a entregar o seu passaporte pelo Supremo Tribunal Federal.