Italiano mata mulher e dois filhos em ritual exorcista

Um italiano matou a esposa e dois dos três filhos, com 5 e 15 anos, ao que tudo indica num ritual exorcista. "Matei-os, matei-os, eles estavam possuídos pelo demônio”, confessou à polícia.

O crime adquiriu contornos particularmente violentos. Giovanni Barreca, um pedreiro de 54 anos residente numa pequena localidade em Altavilla, nos arredores de Parlemo, supostamente estrangulou e massacrou as suas vítimas com uma corrente e depois queimou o corpo da mulher no jardim da residência, revela o jornal Libero Quotidiano.

Barreca terá agido em conluio com um casal de Palermo e os três foram detidos por homicídio voluntário qualificado e supressão de cadáver.

A informação disponível é para já reduzida, mas a filha mais velha de Barreca, ao que tudo indica, foi poupada por ser a preferida do pai.

Dias depois de ter sido retirada da casa e colocada numa comunidade protegida, a jovem acabou por admitir tudo aos investigadores. “Eles fizeram um exorcismo para expulsar o demónio.”

Outro mistério deste caso diz respeito à suposta pertença do homem a uma seita, que realizava encontros místicos e à qual pertencia também o casal de cúmplices. Segundo os investigadores, esse contexto pode ter inspirado o pedreiro siciliano a realizar os crimes. É o que sugerem algumas mensagens descobertas no seu celular.