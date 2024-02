Fã de Harry Potter desencadeia ataque armado em hotel no Reino Unido

"Após investigações, rapidamente descobrimos que era um fã de Harry Potter com uma varinha. Felizmente nenhum dano foi causado a nenhum residente e não havia sinal de ‘Voldermort’", termina a publicação, com humor.

A polícia de Blably partilhou o acontecimento numa publicação no seu Facebook, onde dizem ter ido a "um hotel grande em Ederby", uma vila nos arredores de Leicester, "com um número de polícias armados".

Forças policiais em Leicester foram chamados a um hotel local, no domingo, após denúncia de um homem que segurava uma faca de grandes dimensões, mas, ao chegar ao local, depararam-se com um fã de Harry Potter com uma varinha.

Na publicação há uma troca de comentários com referências à famosa saga de livros (e filmes), como: "Are you being Sirius?!" ("Estão a falar a sério?", em português), referindo o padrinho de Harry Potter, Sirius Black.

Outro comentário diz apenas "expecto patrol-man!", um trocadilho com o poderoso feitiço Patronus apresentado nos livros.

A polícia de Leicester disse, à Skynews, que não foi possível fornecer mais detalhes sobre o incidente.