Ataques russos a jornalistas na Ucrânia causaram 11 mortos e dezenas de feridos

A responsável da RSF para a Europa, Jeanne Cavelier, indicou que "os meios são vítimas diretas da invasão russa da Ucrânia. Desgraçadamente, em 2023, como em 2022, jornalistas que trabalhavam no terreno pagaram o seu trabalho com a vida".

Para mais, nas zonas ocupadas "as vozes independentes locais foram reduzidas a nada".

Pelo menos, 100 jornalistas foram atacados por militares russos na Ucrânia desde o início da invasão deste país, da qual passam dois anos no próximo dia 24, conflito que já custou a vida a 11 profissionais da informação.

No último ano, morreram dois jornalistas na Ucrânia, o franco-bósnio Arman Soldin, da AFP, vítima de uma 'chuva' de morteiros, em 09 de maio, quando cobria o conflito perto de Bakhmout, e o ucraniano Bohdan Bitik, que colaborava com o correspondente do diário italiano La Republica, perto de Kherson, onde foi abatido por um 'sniper' russo.

Antes, durante o primeiro ano de guerra foram mortos nove jornalistas e feridos outros 35.

A RSF denunciou disparos contra torres de televisão, locais de redações ou lugares habitualmente frequentados por jornalistas.

Expôs ainda que pelo menos 12 jornalistas estão detidos nas regiões ocupadas e o desaparecimento de Victoria Roshchyna, colaboradora da Ukrainska Pravda, cujo paradeiro se ignora desde 04 de agosto, e Dmytro Khyliuk, que trabalhava para a agência noticiosa em linha Unian, que se suspeita esteja detido na Federação Russa.

A ocupação russa, o quase desaparecimento do mercado publicitário, a falta de trabalhadores e a destruição de material são algumas das razões que explicam o encerramento de 233 meios ucranianos desde o início da invasão russa, ainda segundo a ONG.

A RSF já apresentou oito queixas por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional e na justiça ucraniana, além de outros dois junto da justiça francesa.