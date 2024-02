Ataques israelitas fazem mais de 50 mortos em Rafah

A cidade de Rafah, no sul de Gaza, foi bombardeada pelas forças israelitas, durante a noite de domingo para segunda-feira. Segundo as autoridades locais, há registo de, pelo menos, 52 mortos e dezenas de feridos.

De acordo com a Agência Reuters, os bombardeamentos causaram o pânico generalizado na população, já que a maioria dos habitantes estava a dormir.

Várias dezenas de ataques, de maior intensidade do que nos últimos dias, atingiram os arredores desta cidade, que faz fronteira com o Egito, provocando nuvens de fumo, segundo as mesmas fontes.

As Forças de Defesa de Israel confirmam que realizaram "uma série de ataques" na cidade de Rafah. Afirmam ter atacado alvos terroristas e adiantam que "foram libertados dois reféns durante um ataque das forças especiais". Um porta-voz militar israelita diz que "os reféns estão em boas condições" e "foram transportados ao hospital para fazerem exames médicos".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou ao seu exército que preparasse uma ofensiva contra Rafah.



Um porta-voz militar israelita, contatado pela AFP, não comentou imediatamente.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou no domingo que o exército israelita garantirá "uma passagem segura" antes do assalto previsto à cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, numa entrevista a um canal de televisão norte-americano.

A população desta cidade no extremo sul do território costeiro, mais do que quintuplicou nas últimas semanas, com a chegada de centenas de milhares de pessoas que fogem da guerra.

Mais de 1,3 milhões de palestinianos refugiaram-se ali e a comunidade internacional está preocupada com a sua proteção após Netanyahu ter ordenado ao exército que preparasse uma ofensiva em Rafah.