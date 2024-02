Universidade de Colónia celebra 25 de Abril em português e alemão

O Centro do Mundo Lusófono da Universidade Colónia, na Alemanha, começou um ciclo de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que inclui uma exposição e concertos, dirigido a portugueses e alemães.

"É uma data muito importante para a cultura portuguesa", sublinhou à Lusa João Martins, um dos organizadores desta iniciativa do ZPW - Zentrum Portugiesichsprachige Welt an der Universität zu Köln, que começou com a inauguração de uma exposição de homenagem a Adriano Correia de Oliveira no dia 02 de fevereiro.

"Tive contacto com algumas pessoas do Centro Artístico e cultural Adriano Correia de Oliveira, sediada em Avintes. É um músico que teve muito relevo na história do 25 de Abril descobri que tinham realizado uma exposição de homenagem e pensámos que seria interessante apresentar a exposição em Colónia", adiantou.

Além da exposição, de entrada livre, foi lançado o livro de banda desenhada "O perigoso pacifista" e um realizado um concerto de homenagem a Adriano Correia de Oliveira.

"Assim se começou a desenhar o programa. Colocar a exposição patente, traduzi-la para alemão e iniciar contactos para outros eventos e juntar outras associações", destacou João Martins, a viver na Alemanha há 13 anos.

"Iremos realizar um concerto de fado de Coimbra no dia 15 de março, no dia 20 de abril teremos uma sessão de poemas de abril com crianças que estudam português em Colónia e um concerto no dia 25 de abril com o "Cantvs Portvgueses", grupo constituído maioritariamente por estudantes da Escola Superior de Música de Colónia", acrescentou.

As várias iniciativas são abertas a todo o público, focando-se em alemães e portugueses.

"Esperemos atingir o maior número de pessoas, tanto alemães como portugueses. A exposição dirige-se a um público mais universitário, mas não queremos direcionar unicamente a este grupo, tentamos fazer publicidade junto às comunidades portuguesas e redes sociais. É aberta a todas as pessoas, não se paga nada", disse um dos organizadores.

João Martins considera que muitos alemães conhecem a história da revolução e os acontecimentos que rodearam o 25 de Abril de 1974.

"No meio académico é bastante conhecido. As pessoas que viveram o 25 de Abril, mesmo à distância, seguiram os acontecimentos, sabem o que é a "Nelkenrevolution" (Revolução dos Cravos). E há muita gente, alemães, que conhecem detalhes específicos da história. Sabem que foi o ditador, Salazar, a guerra colonial", apontou.

O Centro do Mundo Lusófono da Universidade Colónia organiza este ciclo de comemorações em cooperação com várias associações, entre elas a Sociedade Alemã para os Países Africanos de Língua Portuguesa (DASP) e a Embaixada de Portugal na Alemanha.