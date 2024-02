NATO diz que comentários de Trump "prejudicam a segurança"

As últimas declarações de Donald Trump “prejudicam a segurança da NATO” e colocam em risco soldados norte-americanos e europeus, afirmou este domingo o secretário-geral da Aliança Atlântica.

Jens Stoltenberg responde, em comunicado, às palavras proferidas na última noite pelo ex-Presidente dos Estados Unidos, que concorre novamente à Casa Branca.

“Qualquer ataque contra a NATO vai ter uma resposta unida e enérgica”, afirma o secretário-geral da NATO.

Stoltenberg espera que, seja quem for o vencedor das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, mantenha um compromisso forte com a NATO.

Donald Trump disse no sábado, num comício na Carolina do Sul, que, se for reeleito Presidente dos Estados Unidos, encorajará a Rússia a fazer o que entendesse com países da NATO que não contribuam com pelo menos 2% do PIB para o orçamento da Aliança Atlântica.