Instagram e Threads vão deixar de recomendar "proactivamente" conteúdo político

A empresa Meta anunciou esta sexta-feira que vai condicionar o acesso a conteúdo político no Instagram e no Threads.

Estas alterações deverão entrar em vigor nas próximas semanas no Instagram e Threads e, num momento posterior, no Facebook.

No caso específico do Instagram vão-se aplicar aos espaços onde a plataforma recomenda conteúdo, como o Explorador, o Reels, as Recomendações In-Feed e na sugestão de utilizadores.

Impacto nos orgãos de comunicação social em ano eleitoral

As decisões da empresa liderada por Mark Zuckerberg e que detém, para além do Instagram e do Threads, o Facebook e o Whatsapp, surgem em plena campanha eleitoral em Portugal e num ano em que se vão realizar-se, em termos globais, 76 atos eleitorais envolvendo quase metade da população mundial.

O Instagram sublinha que não vão verificar-se alterações na forma como “mostramos aos utilizadores conteúdo das contas que eles escolhem seguir”.

Não se trata, portanto, de proibir a circulação de conteúdo político. “Se decidir seguir contas que publicam conteúdo político não queremos interpor-nos entre você e esse conteúdo”, diz o comunicado.

No entanto, é de esperar que, para as empresas que produzem conteúdo informativo, nomeadamente os orgãos de comunicação social, esta decisão acabe por ter impactos na respetiva visibilidade.

Segundo um estudo da OberCom, o Instagram é a rede social com maior crescimento nos últimos anos (a par da plataforma de "messaging" Whatsapp). Com 54% dos utilizadores, está atrás apenas do Facebook (que tem registado um declínio nos último anos), do Whatsapp e da plataforma de vídeo Youtube (esta última pertencente à Google).