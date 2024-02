Biden pede a Netanyahu que garanta segurança para um milhão de palestinianos

O Presidente norte-americano pediu ao primeiro-ministro de Israel que garanta a segurança dos 1,3 milhões de palestinianos concentrados em Rafah, sul da Faixa de Gaza, próximo alvo de operações militares israelitas, anunciou a Casa Branca.

Num telefonema este domingo com o líder do executivo israelita, Benjamin Netanyahu, Joe Biden "reafirmou a opinião de que uma operação militar em Rafah não deve prosseguir sem um plano credível e exequível para garantir a segurança e o apoio ao mais de um milhão de pessoas que aí se encontram abrigadas", segundo um comunicado da Casa Branca.

A população desta cidade no extremo sul do território costeiro, perto da fronteira egípcia, mais do que quintuplicou nas últimas semanas, com a chegada de centenas de milhares de pessoas que fogem da guerra.

Mais de 1,3 milhões de palestinianos refugiaram-se ali e a comunidade internacional está preocupada com a sua proteção após Netanyahu ter ordenado ao exército, na sexta-feira, que preparasse uma ofensiva em Rafah.