Israel invade hospital na Faixa de Gaza, Hezbollah ataca quartel israelita

No dia em que foi conhecida a intenção do primeiro-ministro israelita de colocar tropas no extremo-sul da Faixa de Gaza, Israel entrou num hospital de Khan Younis para fazer buscas. A norte, na fronteira com o Líbano, o grupo libanês Hezbollah reivindicou esta sexta-feira o lançamento de dezenas de foguetes contra um quartel militar de Israel, o segundo ataque do género em menos de 24 horas.

De acordo com o jornal israelita "Haaretz", as forças israelitas entraram no hospital Al Amal, em Khan Younis, na zona sul da Faixa de Gaza. O motivo para a operação de buscas, diz o jornal, seguiu-se a informações que indicam que elementos e infraestruturas do Hamas estarão presentes no interior do hospital.

Segundo a "Al-Jazeera", o hospital Al Amal acolhe milhares de pessoas deslocadas e tem estado debaixo de fortes bombardeamentos e um cerco de 10 dias.

Hezbollah ataca quartel israelita

O Hezbollah atacou o quartel Quela nas Colinas de Golã - um território que Israel capturou na Síria na Guerra dos Seis Dias de 1967 -, às 17h50 locais.

Este foi o segundo lançamento em massa de foguetes desde quinta-feira à noite, quando disparou dezenas do mesmo tipo de projétil contra uma base que abriga o quartel-general da Terceira Brigada de Infantaria do Exército israelita.



Poucas horas antes desse primeiro lançamento, o Hezbollah tinha atacado a Base de Vigilância Aérea de Meron, também no norte de Israel e um dos maiores alvos da formação desde o início dos combates, há quatro meses.