Faixa de Gaza. Criança que pediu ajuda há 12 dias foi encontrada morta

As forças armadas de Israel ainda não reagiram a este caso.

A criança, acompanhada pela tia, o tio e três primos tentavam fugir da cidade de Gaza, quando terão sido apanhados no meio de fogo de blindados israelitas.

Em excertos de áudios de uma conversa telefónica entre Hind Rajab e os serviços de emergência, a criança parecia ser a única pessoa viva dentro da viatura, escondida entre os cadáveres dos familiares.

O seu pedido de ajuda por telefone, há 12 dias, foi abruptamente interrompido por entre o som de disparos de armas de fogo. Os serviços de emergência só este sábado conseguiram chegar àquela parte de Gaza.

A guerra começou a 7 de outubro do ano passado, quando combatentes do Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, de acordo com o governo israelita.

Desde então, os militares de Israel invadiram grande parte da Faixa de Gaza, num conflito que matou quase 28 mil pessoas, segundo as autoridades palestinianas.