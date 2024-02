Quatro mortos em tiroteio na Geórgia

Um homem armado matou esta sexta-feira quatro pessoas num mercado em Roustavi, no sul da Geórgia, tendo o suspeito sido detido pelas forças de segurança, segundo o Ministério do Interior.

O Ministério informou em comunicado que "quatro pessoas morreram no tiroteio, incluindo um dos tios do suspeito, que trabalhava no referido mercado".