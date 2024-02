Putin admite invadir a Polónia "apenas num cenário" de legítima defesa

Realizada em Moscovo, esta foi a primeira entrevista do Presidente russo a um jornalista norte-americano desde a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

Vladimir Putin tentou justificar a invasão da Ucrânia com razões históricas, numa altura em que a guerra se encontra num impasse.

Na conversa com Tucker Carlson, jornalista próximo do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Vladimir Putin admitiu ainda a possibilidade de libertar o jornalista Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, por troca com um prisioneiro russo.

Putin revela que as autoridades de Moscovo e Washington estão a discutir uma troca de prisioneiros e foram feitos alguns progressos.



O Presidente russo sugeriu que Evan Gershkovich, que foi detido por suspeitas de espionagem, seja trocado por Vadim Krasikov, um russo condenado na Alemanha pelo assassinato de um dissidente tchetcheno, em Berlim.

A entrevista foi transmitida no site de Tucker Carlson, antigo jornalista da Fox News.