Netanyahu quer pôr em marcha plano de evacuação para Rafah

É preciso uma operação militar em Rafah e, por isso, um plano de evacuação tem de ser posto em marcha pelas tropas israelitas. Benjamin Netanyahu assim o defendeu nesta sexta-feira, apesar das críticas internacionais. Em Rafah, perto da fronteira com o Egito, encontram-se cerca de 1,5 milhões de deslocados palestinianos.

Segundo a Reuters, que cita o primeiro-ministro israelita, Netanyahu ordenou aos militares que preparassem um plano para evacuar a zona de Rafah antes da esperada invasão da cidade do sul de Gaza.

A explicação? Netanyahu afirma que este é o último reduto do Hamas em Gaza e, por isso, é necessário enviar tropas para terminar o plano de Israel de exterminar o grupo islâmico. Assim, pediu aos militares israelitas um "plano duplo": a evacuação de Rafah, retirando todos os civis da cidade, a par de uma operação militar para “colapsar” as unidades militantes restantes do Hamas.

Há exatamente uma semana, Israel bombardeou diversos alvos em Rafah, o que originou críticas a nível internacional, incluindo da administração Biden.