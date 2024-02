Dinamarca avisa para possíveis ataques da Rússia contra países da NATO

O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, alertou, esta sexta-feira, para um possível ataque da Rússia contra países membros da NATO e pediu o reforço da defesa aérea destes Estados.

Poulsen considera que a situação é grave, avisando que a possibilidade de ataques a países da Aliança Atlântica por parte da Rússia é real. "Anteriormente, não se presumia que isso pudesse acontecer. Agora tudo mudou completamente", reconheceu o ministro da Defesa da Dinamarca.

Poulsen lembrou que no passado se falava apenas da vontade de Moscovo realizar estes ataques, mas agora já se discute a capacidade que Moscovo terá para ser efetivo e rápido nesse desígnio. "A Dinamarca deve estar preparada para estes desenvolvimentos", acrescentou o ministro, aconselhando outros países a ter o mesmo cuidado, nomeadamente reforçando os seus mecanismos de defesa aérea.

As declarações do ministro da Defesa dinamarquês acontecem na semana em que o presidente russo, Vladimir Putin, deu uma entrevista ao apresentador norte-americano Tucker Carlson, em que explicou que não tem intenções de atingir países ocidentais, dizendo mesmo que apenas invadiria a Polónia se esta atacasse a Rússia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.