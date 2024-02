Sete polícias mortos a tiro no Paquistão em dia de eleições

Desconhecidos armados mataram esta quinta-feira cinco agentes da polícia no noroeste do Paquistão que estavam a desempenhar tarefas de segurança no âmbito das eleições em curso no país asiático, anunciaram as autoridades.

Além das cinco vítimas mortais, dois agentes ficaram feridos no ataque, acrescentou. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo incidente, mas a área é um antigo reduto dos talibãs paquistaneses, que frequentemente atacam as forças policiais. A Comissão Eleitoral paquistanesa disse que mais de 700 mil efetivos de segurança, militares e civis, foram destacados para todo o país para fazer face a qualquer situação adversa. Os centros de votação abriram às 08h00 (03h00 em Lisboa), com encerramento previsto às 17h00 (12h00). As províncias do Balochistão (sudoeste) e de Khyber Pakhtunkhwa (noroeste) foram palco de ataques de rebeldes nas últimas semanas da campanha, visando principalmente as assembleias de voto e os candidatos. Na quarta-feira, dois ataques contra escritórios de candidatos políticos causaram pelo menos 26 mortos e 49 feridos no sul do Balochistão. A campanha eleitoral foi marcada por ataques contra candidatos e pessoal da Comissão Eleitoral, especialmente naquelas duas províncias onde os movimentos rebeldes armados têm uma forte presença. Estão recenseados 128 milhões de eleitores, segundo a comissão. [Atualizado às 11h50]