Polónia diz que Republicanos deviam ter vergonha de chumbar pacote de ajuda à Ucrânia

O primeiro-ministro da Polónia diz que os Republicanos norte-americanos deviam ter vergonha de terem chumbado no Senado um novo pacote de ajuda à Ucrânia.

Numa publicação no X (antigo Twitter), Donald Tusk recordou Ronald Reagan, antigo Presidente marcante do Partido Republicano, "que ajudou milhões a recuperar a sua liberdade" para criticar a decisão do Congresso dos Estados Unidos (EUA).

O projeto de lei preparado por um grupo de senadores democratas e republicanos com a Casa Branca, para restringir a migração na fronteira, em troca da aprovação de ajuda militar à Ucrânia, foi rejeitado esta quinta-feira no Senado norte-americano.

Este pacto, que levou meses para ser negociado e propôs mudanças nas leis de asilo dos EUA, não obteve os 60 votos necessários para passar a debate no Senado (câmara alta), com 50 votos contra e 49 a favor.

As críticas do ex-presidente Donald Trump, favorito à nomeação presidencial republicana, a este acordo, mobilizaram a maioria dos republicanos para votar contra, apesar de o texto incluir restrições à imigração que os conservadores solicitam há anos.