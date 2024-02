Filipinas. Deslizamento de terras faz 10 mortos

Um deslizamento de terras provocou 10 mortos nas Filipinas e 31 feridos. Há 90 pessoas dadas como desaparecidas.

O deslizamento ocorreu terça-feira, perto da aldeia de Masara, município de Maco, onde as equipas de socorro continuam as buscas com recurso a equipamento pesad

O deslizamento destruiu casas e soterrou três autocarros e um “jeepney”, veículo de transporte público muito popular nas Filipinas. Uma pessoa foi retirada com vida na quarta-feira, 11 horas depois de ter sido arrastada.

Entre os desaparecidos estavam duas dezenas de trabalhadores de uma mina de ouro explorada pela empresa filipina Apex Mining, que viajavam nos veículos arrastados pelas terras.

Dois dias após o desastre, há cada vez menos hipóteses de encontrar vítimas com vida, mas as equipas de salvamento continuam a trabalhar arduamente, afirmou Edward Macapili, responsável provincial pela gestão de catástrofes.

"A lama que cobria os autocarros era muito espessa, quase podia cobrir um edifício de dois andares", contou à AFP.

Centenas de famílias de Masara e de quatro aldeias vizinhas tiveram de se abrigar por receio de novos deslizamentos.

A zona afetada foi declarada inabitável durante vários anos, segundo Arthur Carlos Rimando, presidente do município de Maco. "Desde 2007, a área tem sido propensa a deslizamentos de terras. Mas é aqui que as pessoas encontram o seu meio de subsistência", explicou.

A ilha de Mindanao, onde está localizada Masara, tem sido afetada por fortes chuvas nas últimas semanas, com a ocorrência de deslizamentos de terras e inundações que obrigaram a retirar da região dezenas de milhares de pessoas.