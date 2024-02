Paquistão. Mais de 20 mortos em três explosões a um dia das eleições

Mais de 20 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em três explosões ocorridas hoje no Paquistão, um dia antes das eleições gerais, junto a sedes eleitorais de candidatos, segundo as autoridades.

No ataque mais recente, ocorrido nas sedes do partido Jamiat Ulema-e-Islam, 10 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas, confirmou à agência espanhola EFE o responsável policial regional Muahmmed Ramzan.

O edifício da sede do partido, localizado na cidade de Qilla Saifullah, "incendiou-se logo após a explosão", acrescentou.

Outras cinco pessoas tinham ficado feridas numa outra explosão contra um veículo do partido oposicionista paquistanês Tehreek-e-Insaf (PTI), no distrito tribal do Waziristão do Sul.

Esta explosão tinha sido precedida de uma outra, em Pashin, distrito da província do Baluchistão, na sede eleitoral de um candidato independente, que provocou pelo menos 14 mortos e mais de 20 feridos.

Até ao momento, nenhum grupo ou organização insurgente assumiu a responsabilidade pelos ataques, que ocorreram um dia antes da realização das eleições gerais no país.

O anúncio das eleições levou a um aumento dos ataques contra candidatos eleitorais e funcionários da Comissão Eleitoral, especialmente nas províncias do Baluchistão e Khyber Pakhtunkhwa, com uma grande presença de movimentos insurgentes armados.

Na segunda-feira, pelo menos 10 agentes da polícia foram mortos e outros seis ficaram feridos num ataque de insurgentes a um centro das forças de segurança na província de Khyber Pakhtunkhwa, no oeste do Paquistão.