Milionária doa fortuna a desconhecidos para viver como trabalhadora “normal”

Uma mulher de 31 anos, residente na Áustria, decidiu dividir a sua fortuna, de 25 milhões de euros herdados da sua avó, por 50 pessoas desconhecidas, para chamar a atenção do governo austríaco para a necessidade de aplicar impostos sobre os mais ricos.

Segundo o jornal The Guardian, desde 2021, Marlene Engelhorn, cuja fortuna provém da empresa química alemã BASF e da empresa farmacêutica Boehringer Mannheim, tem apelado ao aumento dos impostos sobre si própria e sobre os seus pares, já que, na Áustria, ao contrário do que acontece com o trabalho, as grandes fortunas não são taxadas – o país aboliu em 2008 o imposto sobre as heranças.