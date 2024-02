Mãe de atirador condenada por homicídio involuntário

Uma mãe norte-americana foi esta terça-feira condenada por homicídio involuntário, por ter oferecido ao filho a arma com que o jovem matou quatro colegas numa escola de Detroit, nos Estados Unidos.

Jennifer Crumbley, de 45 anos, foi considerada culpada de quatro crimes de homicídio involuntário por um tribunal do estado do Michigan. Os juízes consideram que ignorou os sinais de violência do filho.



Homicídio involuntário tem uma moldura penal até 15 anos de prisão, nos Estados Unidos. Jennifer Crumbley vai ficar a conhecer a sentença a 9 de abril.

O marido, James Crumbley, vai a julgamento enfrentar também acusações de homicídio, a 5 de março.