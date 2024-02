Macron classifica ataque do Hamas a Israel como "o maior massacre antissemita" do século XXI

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira que a ofensiva conduzida pelo Hamas no sul de Israel a 7 de outubro foi "o maior massacre antissemita" do século XXI, durante uma homenagem aos cidadãos franceses que morreram no ataque.

"Na madrugada de 7 de outubro, o indizível ressurgiu das profundezas da História", declarou Macron, numa intervenção durante a homenagem do Estado francês às 42 vítimas mortais francesas do ataque do grupo islamita palestiniano Hamas, que decorreu nesta quarta-feira em Paris na presença de familiares.

"Eram 6h00 da manhã quando o Hamas lançou um ataque surpresa e hediondo, o maior massacre antissemita do nosso século", afirmou o chefe de Estado francês.

Perante as famílias das vítimas francesas, incluindo também familiares de feridos e de reféns, Macron prosseguiu: "Somos 68 milhões de franceses de luto pelos atentados terroristas de 7 de outubro. 68 milhões menos 42 vidas ceifadas, 68 milhões incluindo seis vidas feridas, 68 milhões incluindo quatro vidas para sempre marcadas pelo seu cativeiro. 68 milhões de vidas, três das quais ainda estão presas e por cuja libertação lutamos todos os dias. As suas cadeiras vazias estão ali".

No recinto onde decorreu a cerimónia, três cadeiras foram deixadas vazias na galeria da família para os três cidadãos franceses que se presume serem ainda reféns do movimento islamita palestiniano que controla a Faixa de Gaza.