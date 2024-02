Joe Biden vence primárias democratas do Nevada

A projeção foi avançada pela imprensa norte-americana cerca de uma hora e quarenta minutos depois do encerramento das urnas de voto, declarando uma vitória a Biden no estado do Nevada, que será fundamental nas eleições de novembro.

Biden, que não enfrenta rivais significativos nesta disputa, dividiu o boletim de voto com nomes como Marianne Williamson, uma autora de livros de autoajuda.

O congressista Dean Phillips, do estado do Minnesota (centro-oeste), não apresentou a candidatura a tempo e, por isso, não constou como uma opção nos boletins de voto.

Um adversário que poderia causar alguma preocupação a Biden, o ativista Robert F. Kennedy Jr., decidiu abandonar as primárias democratas e candidatar-se à Casa Branca como independente.