EUA matam comandante de milícia no Iraque

Os Estados Unidos mataram um comandante do grupo Kataib Hezbollah, em resultado de um ataque com um "drone", esta quarta-feira, no Iraque.

As forças armadas norte-americanas confirmaram, em comunicado citado pela agência Reuters, que realizaram um ataque no Iraque em retaliação por ações contra militares dos EUA.

O ataque provocou a morte a um comandante do grupo Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irão, "responsável por planear e participar em ataques contra forças norte-americanas na região".

Não há informação sobre a existência de vítimas civis, sublinham as forças armadas dos EUA.