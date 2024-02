Encontrados três mortos em escombros de prédio que ruiu em Barcelona

Os serviços de emergência espanhóis encontraram esta madrugada três cadáveres nos escombros do prédio de cinco andares que desmoronou na manhã de terça-feira, no município de Badalona, em Barcelona.

De acordo com a agência EFE, os corpos serão de duas mulheres e um homem com idades entre os 30 e 60 anos. As vítimas tinham já sido dadas como desaparecidas após o desabamento.