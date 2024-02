​Conselho da UE e Parlamento Europeu chegam a acordo sobre orçamento e ajuda a Kiev

O Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre a revisão do orçamento plurianual (2024-2027) do bloco comunitário e o financiamento de 50 mil milhões de euros à Ucrânia, foi divulgado terça-feira à noite.



A par dos 50 mil milhões de euros para a reconstrução da Ucrânia nos próximos quatro anos, no âmbito da guerra lançada há quase dois anos pela Rússia, o acordo alcançado ao abrigo da revisão intercalar do orçamento plurianual prevê igualmente um montante adicional de 1,5 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa, através da Plataforma de Tecnologias Estratégicas (Step, no acrónimo inglês).

Em comunicado, a eurodeputada Margarida Marques (PS), uma das que negociou o processo, considerou que o acordo, apesar de ter ficado aquém das expectativas do Parlamento Europeu, "reforça a capacidade de resposta da União Europeia às expectativas dos cidadãos e isso é importante".

Por seu lado, José Manuel Fernandes (PSD), adiantou, também em comunicado, que a plataforma Step, criada para promover e melhorar a posição da UE em processos tecnológicos estratégicos, é uma oportunidade a não perder.

"Temos de utilizar este instrumento para investir em tecnologias inovadoras, promover sinergias entre fundos, reduzir a burocracia e reforçar a competitividade e a autonomia estratégica da UE", referiu o eurodeputado social-democrata.

A revisão orçamental tem agora de ser formalmente aprovada pelos dois co-legisladores, tendo o Parlamento Europeu agendado a votação para a sessão plenária de 26 a 29 de fevereiro.