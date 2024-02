Chamam-lhe Newton de Gaza: jovem inventou um sistema de iluminação para a sua tenda

Com o recurso a dois ventiladores que comprou num mercado de ferro velho, e que prendeu com alguns fios, o adolescente Hussam Al-Attar criou a sua própria fonte de eletricidade para iluminar a tenda onde ele e a sua família vivem depois de terem sido deslocados, na sequência dos ataques de Israel a Gaza. Como forma de reconhecimento do seu engenho, as pessoas no seu acampamento deram-lhe uma alcunha: o Newton de Gaza.

“Começaram a chamar-me Newton de Gaza devido à semelhança entre mim e Newton”, disse Al-Attar, que tem um ar bastante jovem para os seus 15 anos. "Newton estava sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã caiu-lhe em cima da sua cabeça e ele descobriu a gravidade. E nós aqui estamos a viver na escuridão e na tragédia, e os foguetes caem sobre nós, por isso pensei em criar luz. E consegui."

O cientista inglês Isaac Newton, que fez imensos avanços na física, na matemática e na astronomia no final do século XVII e início do século XVIII, destaca-se no imaginário popular devido à história da maçã.

Mais de metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão agora amontoados em Rafah, no extremo sul da faixa, perto da cerca que a separa do Egipto.

A família Al-Attar fixou a sua tenda ao lado de uma casa térrea, o que permite a Hussam subir ao telhado e instalar os seus dois ventiladores, um por cima do outro, para funcionarem como pequenas turbinas eólicas capazes de carregar baterias.

Depois disso, ligou os ventiladores aos fios que passavam pela casa e usou interruptores, lâmpadas e um pedaço fino de madeira compensada que se estendia pela tenda para criar um sistema de iluminação personalizado para a sua família. As duas primeiras tentativas falharam, contou o jovem, que acabou por demorar um pouco mais do que esperava para desenvolver o sistema até que ele funcionasse bem. Aconteceu à terceira tentativa.

“Comecei a desenvolvê-lo aos poucos, até conseguir estender os fios pela moradia até a barraca onde moramos, para que a ela tenha luz”, contou. “Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer isso, porque aliviei o sofrimento da minha família, da minha mãe, do meu pai doente e dos filhos pequenos do meu irmão, e de todos aqui que estão a sofrer com as condições em que vivemos durante este período de guerra."

A escalada no conflito israelo-palestiniano foi desencadeada depois de o Hamas ter invadido o sul de Israel a 7 de outubro, o que resultou na morte de 1.200 pessoas. Prometendo destruir o Hamas e libertar os reféns, Israel respondeu com um ataque militar total a Gaza, que já causou a morte de mais de 27 mil pessoas, segundo autoridades de saúde locais, causando deslocamentos em massa e fome.

No meio do desespero, Al-Attar ainda se apega aos seus sonhos e ambições. "Estou muito feliz por me chamarem Newton de Gaza porque espero realizar o meu sonho de me tornar um cientista como Newton e criar uma invenção que beneficiará não apenas o povo da Faixa de Gaza, mas o mundo inteiro."