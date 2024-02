Cessar-fogo. Israel estuda atentamente proposta do Hamas

Israel está a estudar atentamente a proposta do Hamas para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu vai dar uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira.

De acordo com a “Reuters”, um porta-voz do governo israelita declarou que Israel está a estudar atentamente a proposta de cessar-fogo do Hamas.

Uma fonte não-identificada do governo é ainda citada pelo israelita “Canal 13”, declarando que alguns aspetos da proposta não são aceitáveis. O governo de Israel estará a debater se rejeita a proposta por inteiro ou se tenta negociar alterações.

Benjamin Netanyahu vai dar uma conferência de imprensa esta tarde, às 17h30 em Portugal continental, abrindo a possibilidade de responder já à proposta do Hamas.

O grupo que controla a Faixa de Gaza respondeu à proposta dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel com um plano de tréguas em três fases, que prevê a libertação de reféns e a entrega dos corpos de soldados mortos.

O primeiro-ministro israelita já esteve reunido esta quarta-feira com Antony Blinken. O secretário de Estado dos EUA debateu a proposta com Netanyahu depois de fazer o mesmo com os líderes do Qatar e Egito.