Turquia. Pelo menos dois mortos e seis feridos emataque a tribunal de Instambul

A polícia turca abateu a tiro esta terça-feira um homem e uma mulher que tentaram atacar um tribunal em Istambul, anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

As duas pessoas foram mortas durante uma “tentativa de ataque” a um posto de controlo de segurança no tribunal de Caglayan, disse Yerlikaya nas redes sociais, citado pela agência norte-americana AP.

O incidente ocorreu às 11h46 locais (08h46 em Lisboa).

Seis pessoas ficaram feridas no incidente, incluindo três agentes da polícia.

Yerlikaya identificou mais tarde os atacantes como membros do Partido/Frente Revolucionária de Libertação do Povo, ou DHKP/C.

Trata-se de um grupo de extrema-esquerda que é considerado uma organização terrorista na Turquia, nos Estados Unidos e na União Europeia.

O ataque ocorreu no dia em que a Turquia comemorava o aniversário de um terramoto no sul do país que matou milhares de pessoas.

Nos últimos anos, o DHKP/C não tem estado muito ativo.

Em março de 2015, o grupo fez refém um procurador no mesmo tribunal, exigindo pormenores sobre a morte pela polícia de um adolescente durante protestos antigovernamentais do ano anterior.

Dois homens armados morreram quando a polícia invadiu o edifício e o procurador morreu mais tarde devido aos ferimentos.

O grupo também reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida à bomba em fevereiro de 2013 na embaixada dos Estados Unidos em Ancara, no qual um segurança turco foi morto e quatro pessoas ficaram feridas.