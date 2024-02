Trump não tem imunidade no processo do ataque ao Capitólio

Donald Trump não está imune de ser acusado criminalmente pelo esforço de subverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos da América. Um tribunal recursos decidiu esta terça-feira recusar o argumento do ex-Presidente.

Segundo o jornal "The Guardian", os três juízes do tribunal de recursos do Distrito de Columbia - na capital, Washington DC, já se tinham mostrado céticos acerca da alegação de imunidade de Trump, numa audiência a 9 de janeiro.

Trump inicialmente submeteu uma moção para arquivar a acusação federal levantada pelo procurador especial Jack Smith, mas o juiz recusou a moção, levando o ex-Presidente a recorrer para a instância superior. Donald Trump pode ainda recorrer para o tribunal de apelos a nível federal, e depois para o Supremo Tribunal dos EUA. Os recursos podem atrasar o julgamento para após as eleições de novembro de 2024.

Presidente entre 2017 e 2021, Donald Trump é acusado de tentar reverter os resultados das eleições de novembro de 2020. Entre as tentativas de Trump estão a introdução de falsos grupos de eleitores para a reunião do Colégio Eleitoral e a obstrução do processo de formalização da eleição de Joe Biden e Kamala Harris para a Casa Branca, a 6 de janeiro de 2021.

Seis pessoas morreram na sequência da tentativa de invasão ao Congresso dos EUA. Uma manifestante foi morta pela polícia do Capitolio numa das portas de acesso à Câmara dos Representantes, onde decorria a sessão conjunta do Congresso. Outra pessoa morreu de uma overdose de droga, e três - incluindo um agente da polícia do Capitólio - morreram de causas que foram consideradas naturais.

No caso do agente, a morte deveu-se a um acidente vascular cerebral. Dois homens chegaram a ser acusados de atacar Brian Sicknick, agredindo-o com um extintor.