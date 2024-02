Música que deverá ser tocada durante 639 anos muda de acorde

A mais longa e lenta composição musical da história celebrou um dia especial, esta segunda-feira, ao mudar de acorde pela primeira vez em dois anos.

Multidões reuniram-se na Igreja Burchardi, na cidade alemã de Halberstadt, para testemunhar o raro momento da composição de John Cage.

A peça experimental intitulada de Organ²/ASLSP “As Slow as Possible” (Tão Lento Quanto Possível, em português), não deverá terminar de ser tocada até ao ano 2640.

Para criar o novo som, os voluntários adicionaram um tubo mecânico ao órgão.

A partitura é composta por oito páginas de música, projetadas para serem tocadas no piano ou no órgão. Embora a instrução no título - para a peça ser tocada o mais lentamente possível - fosse clara, não foi especificado nenhum andamento exato.

Desde 2001, ano em que começou a ser tocada, a peça já teve 16 alterações de acordes. A última foi exatamente há dois anos.

A próxima mudança deverá acontecer a 5 de agosto de 2026, de acordo com o site do projeto.

Por razões práticas, o órgão mecânico utiliza uma máquina de vento eletrónica para empurrar o ar para dentro dos tubos, enquanto sacos de areia pressionam as teclas para criar um som semelhante ao de um drone.

A estreia da peça Organ²/ASLSP em 1987 durou apenas 30 minutos. Uma versão de 2009 da organista Diane Luchese, durou 14 horas e 56 minutos.

Esta versão atual - e muito mais longa - nasceu de um encontro de músicos e filósofos após a morte de John Cage.

O compositor americano, falecido em 1992, esteve na vanguarda da música experimental do século XX.